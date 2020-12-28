شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات تابعة للتحالف العربي تخرج من شبوة بإتجاه عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 الخليج 365 - متابعات أفادت مصادر صحفية خروج قوة عسكرية ضخمة من منطقة بالحاف، بمحافظة شبوة، باتجاه العاصمة عدن.

وبحسب المصادر فان القوة تتبع التحالف العربي وتاتي في اطار تطبيق اتفاق الرياض وهي الان على مشارف منطقة الخبر شرق مدينة شقرة. وأضافت المصادر أن القوة العسكرية مكونة من مدرعات وقواطر محملة شاصات وأطقم حماية في هذه اللحظات خارجة من احور.

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