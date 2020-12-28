مكتب وزارة الثقافة ينظم دورة تدريبية في الموسيقى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني نظم مكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت الدورة التدريبية في الموسيقى مساء أمس التي ستستمر على مدى أسبوعين متتاليين يتلقى فيها (50) متدرب ومتدربة عدد من المعارف والمعلومات في كيفية قراءة النوتة الموسيقية وشروحا تفصيلية عن العناصر الأساسية لقراءة النوتة والتعرف على المقامات شائعة الإستخدام كالأبعاد الموسيقية ودائرة الرباعيات والخماسيات والمركبات الأساسية وانقلاباتها بالإضافة إلى قيام المتدربين ببعض التمارين بشكل فردي وكذا قيامهم بإجراء عزف لبعض المقطوعات الموسيقية من وحي ماتم أخذه من معلومات في الدورة على يد المدرب أ. أحمد الأحمدي رئيس قسم الموسيقى بمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت وقائد الفرقة الموسيقية بالمحافظة .



هذا وكان المدير العام لمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت أ. ماهر عوض بن صالح قد ألقى في بداية تدشين الدورة التي حضرها مستشار محافظ حضرموت الدكتور خالد بلخشر ومدير دائرة الفنون بمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت أ. محمد عمر المضي ألقى كلمة حيا فيها المشاركين والحضور جميعا مؤكدا أن هذه الدورة تأتي امتدادا لعدد من الدورات التي نظمها مكتب وزارة الثقافة في عدد من المجالات الفنية في مديريات الشحر وغيل باوزير والمكلا وإن المكتب قد عقد العزم على المضي قدما في طريق تفعيل مجالات التدريب في مختلف الفنون معلنا عن تنظيم مكتب الثقافة لدورة مماثلة في مارس من العام القادم في مجال المسرح . مضيفًا أن هذه الدورات تعكس التوجه الجاد لمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت ومن قبلة السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالاهتمام بقطاع الشباب وشغل أوقات فراغهم بما يعود بالنفع والفائدة لهم و مجتمعاتهم .

كما ألقى رئيس جمعية فناني حضرموت أ. محمد انور عبد العزيز كلمة بارك فيها تنظيم الدورة التي أكد فيها حاجة المحافظة للموسيقي العارف بمفاهيم الموسيقى العلمية وكون المجال قد أتيح أمام هذه الفئة من الشباب بعد أن مورست في سنوات ماضية سياسات ذات طابع مختلف كانت سببا في تراجع الفن ومؤسساته بالمحافظة داعيا كل المتدربين للاستغلال الأمثل لهذه الفرصة وما سيعطى لهم في الدورة من معلومات وتدريبات عملية .

حضر افتتاح الدورة مديرو دوائر الإعلام والحسابات والمسرح والمهرجانات والمشتريات و الموارد المالية ومدير مكتب الثقافة بمديرية غيل باوزير ، ومستشار مكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت . عبدالله باحارثة وسمير باظروس ويحيى القطوي واسماعيل العطاس وعبدالله بامرزوق و برك طائع وأكرم باقحيزل، ومحمد زعبل وممثل ملتقى حضرموت الخير أ. علي بارجاء وعدد من ممثلو الجمعيات والمؤسسات والملتقيات الفرق الفنية والثقافية والفنانين والأدباء والكتّاب والإعلاميين وجمع من المهتمين .