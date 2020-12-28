اعداد برنامج للنزول الميداني لمراقبة وضبط الأسعار في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعدت السلطة المحلية ومكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، برنامج للنزول الميداني لمراقبة وضبط الأسعار في المحلات التجارية في عموم مديريات وادي حضرموت والصحراء .



وشدد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، خلال لقائه بمدير عام مكتب الصناعة والتجارة بوادي حضرموت أنور باشعيوث، على الجهات ذات الاختصاص ضرورة إسناد مكتب الصناعة والتجارة في تنفيذ الحملة لضمان نجاحها بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين..داعيا في السياق ذاته ملاك المحلات التجارية الى مراعاة ظروف المواطنين وعدم التلاعب بالأسعار .

كما اطلع الوكيل التميمي من مدير مكتب الصناعة والتجارة، على الاجراءات التي تمت بشأن قيام المختصين بمكتب الصناعة وفروعه بالمديريات بالنزول الميداني للمحلات التجارية والزام ملاك تلك المحلات بضبط الأسعار وفقا لمتغيرات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى ، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.