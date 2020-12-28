عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مديرية ساه ويؤكد دراسة اعتماد مشاريع جديدة خلال العام القادم



التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مديرية ساه مبارك عبدالله الجابري، للإطلاع على أوضاع المديرية.

وتطرق اللقاء إلى نتائج زيارة محافظ حضرموت الأخيرة إلى وادي وصحراء حضرموت، وافتتاحه عدداً من المشاريع في الوادي، من ضمنها زيارته لمديرية ساه وافتتاحه مدرستي الحزم والحسك ومنشأة نادي الريان، واطلاعه على سير العمل في طريق رسب - ساه الحيوي.

واشار المحافظ البحسني إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماماً بكافة المديريات، بما فيها مديرية ساه، وتسعى لاعتماد مشاريع خدمية في المديرية، ضمن مشاريع العام القادم 2021م، بهدف تحسين الخدمات للمواطنين.

وعبّر مدير عام ساه باسم السلطة المحلية بالمديرية وأهالي المديرية عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ حضرموت على اهتمامه بمديرية ساه من خلال افتتاح حرصه مؤخراً على زيارة المديرية، وافتتاح وتفقّد المشاريع فيها، متطرقاً الى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، ومؤكداً وقوف السلطة بالمديرية وأبنائها إلى جانب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، لتحسين مستوى الخدمات والتنمية بالمحافظة.