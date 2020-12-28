البحسني يتفقّد سير العمل بمستشفى الدكتور رياض الجريري للحميّات ومركز معالجة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقّد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمنطقة فلك بالمكلا، سير العمل بمستشفى الدكتور رياض الجريري للحميّات ومركز معالجة كورونا بالمستشفى.



واطّلع المحافظ على جهود تخصيص المبنى الجديد لمستشفى عام وخاص بالحميّات يشتمل على وحدتين لمعالجة الكوليرا والدفتيريا وعيادات عامة وتخصصية، لتقديم خدمات طبية متكاملة في مجال الحميات، وخدمة أبناء منطقتي فلك وبويش والمناطق المجاورة بفتح عيادات في كثير من التخصصات المهمة.

كما اطلع محافظ حضرموت على سير العمل في مركز العزل ومعالجة كورونا بالمستشفى، وجاهزيته لاستقبال أي حالات طارئة لاسمح الله، مشيداً بدور المركز وطاقمه خلال الفترة السابقة في معالجة مرضى كوفيد-19.

واستمع المحافظ من مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي، ومدير مستشفى الدكتور رياض الجريري الدكتورة ريم بامهدي، الى جهود تطوير المستشفى لتقديم خدمات عامة ومتنوعة في المجال الطبي لخدمة أبناء المنطقة وخدمة المحافظة في مجال معالجة الحميّات وفيروس كورونا.

وأشاد المحافظ بجهود تطوير المستشفى، مؤكداً أهمية جعلها مستشفى متكامل لتقديم خدمات أفضل في مجال الطب البشري والحميات ومكافحة وباء كورونا.

رافق المحافظ، وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، وعدد من القيادات في القطاع الصحي.