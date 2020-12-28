مقتل عدد من مسلحي المليشيا الحوثية في جبهة الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجرح آخرون في قطاعين مهمين، الساعات الماضية، بجبهة الساحل الغربي جراء خروقات جديدة لوقف إطلاق النار.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيات التابعة لإيران في قطاع مدينة حيس جنوب الحديدة من جهة مفرق العدين تزامناً مع تحركات مماثلة في قطاع كيلو 16 شرق مركز المحافظة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح. مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف عناصر المليشيات وإجبار الناجين على الفرار. وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت منازل المواطنين في الأطراف الشمالية والشرقية لمدينة حيس بقذائف الهاون وفق سياسة التهجير المتعمد لإجبار السكان على النزوح مجدداً

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