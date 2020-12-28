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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات باستمرار الأجواء شديدة البرودة ويحذر المزارعين من الصقيع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الشديدة البرودة وتكون الصقيع على المرتفعات الجبلية، والأجواء الباردة على بعض المناطق المرتفعة والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستستمر شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع .
ولفت المركز إلى أن الأجواء ستكون بادرة على المناطق المرتفعة من محافظات إب , تعز , لحج , أبين , شبوة , حضرموت والمناطق الصحراوية خاصة في مأرب , الجوف , والمهرة أثناء ساعات الليل والصباح.
وحذر المركز المزارعين ورعاة المواشي والنحالين في المحافظات الجبلية من آثار موجة الصقيع والبرد الشديد .
ونبه كبار السن والأطفال والمرضى من التدني الشديد في درجات الحرارة , وحث العمال الذين يذهبون الى أعمالهم خلال ساعات الصباح الأولى على ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد .
وأوضح المركز أن أدنى درجات للحرارة سجلت صباح اليوم في ذمار : 1.2، عمران : 2 ، صنعاء : 2.2، السدة : 5.5 ، المحويت : 7.8 ، إب : 8 ، حجة : 8.8.
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