مليشيا الحوثي التجار على دفع جبايات لدعم فعاليات خاصة بقتلاها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أكدت مصادر محلية أن قيادات مليشيات الحوثي تقوم بفرض إتاوات مالية على التجار في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت المصادر، أن قيادات ومشرفين في صفوف مليشيات الانقلاب يجبرون التجار على دفع مبالغ مالية باهظة تحت مسمى دعم "فعاليات الذكرى السنوية للشهيد". وبحسب تلك المصادر فإن قيادة المليشيات تدعي ان المبالغ المالية المحصلة ستوزع لدعم ورعاية أسر وابناء قتلاها. ولفتت المصادر أن قيادة المليشيا تقوم في حال اعتذار أي تاجر عن دفع الاتاوات بمضايقته واغلاق مركزه التجاري بتهم ملفقة وذرائع مختلفة عبر المكاتب التنفيذية التابعة للسلطة المحلية الموالية لها

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