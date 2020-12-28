عودة انتشار وباء الدفتيريا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

كشفت وثيقة حوثية عن عودة انتشار وباء الدفتيريا في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.



وبحسب وثيقة مسربة حصلت عليها وكالة خبر، صادرة عن مكتب نائب وزير التربية والتعليم المعين من قبل الحوثيين، موجهة لمدراء مكاتب التربية والتعليم في العاصمة صنعاء والمحافظات أكدت مضمونها ظهور بعض الحالات المصابة بمرض الدفتيريا بناء على عرض الإدارة العامة للصحة المدرسية.

وقالت الوثيقة: "ان الحالات المصابة بمرض الدفتيريا تبين انها بسبب عدم أخذ اللقحات".

ويعزو المسؤولون في القطاع الصحي انتشار الدفتريا وعدد من الأوبئة الأخرى إلى عزوف السكان عن تناول اللقاحات المضادة