مليشيا الحوثي تفجر 13 منزلاً لمواطنين غربي تعز خلال أسبوع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ تعز كشفت مصادر متطابقة، أن مليشيا الحوثي الموالية لإيران، فجرت أكثر من 13 منزلاً لمواطنين غربي مدينة تعز، (جنوبي غرب اليمن).

ووفق المصادر فإن المليشيا الحوثية فجرت 13 منزلاً لمواطنين خلال أسبوع بمنطقة مدارات، غربي المدينة. وأشارت المصادر إلى أن من بين تلك المنازل 7 منازل فجرتها المليشيا الحوثية خلال يوم واحد. وفجرت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الست السنوات الماضية أكثر من 900 منزل لمواطنين في العديد من المحافظات اليمنية

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