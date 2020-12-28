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آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

تم الابلاغ عن 19حالة مشتبهة من المحافظات التالية:

 

عدن            10

 

حضرموت الوادي 4

 

لحج             2

 

الضالع          2

 

حضرموت الساحل 1

 

الحالات المؤكدة لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية حالتان فقط:

 

عدن

 

إجمالي الوفيات المبلغ عنها من المرافق الصحية حالة واحده:

 

عدن

 

إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية: صفر

 

 إجمالي التراكمي للحالات          7153

 

إجمالي الحالات المؤكدة              2094

 

إجمالي حالات الوفيات المبلغة من المرافق الصحية     607

 

إجمالي حالات الشفاء المبلغة من

 

المحافظات              1384

 

إجمالي عدد الفحوصات     122

 

إجمالي الفحوصات الإيجابية         0

 

إجمالي الفحوصات السلبية         122

 

ملاحظه:

 

1. المحافظات التي لم تبلغ : مأرب

 

 2.تم اضافة حالتين مؤكده وحالة وفاة بعد تحديث سجل الجمهورية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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