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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء أحمد بن بريك يُعزّي رئيس الدائرة المالية في الأمانة العامة بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى الأخ عبدالله صالح مقبل رئيس الدائرة المالية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس في وفاة والده .
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن بالغ تعازيه وصادق مواساته للأخ عبدالله صالح ولأولاد وأسرة الفقيد ومشاطرتهم الحزن في مصابهم الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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