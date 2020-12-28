شكرا لبحثكم عن خبر حصريا_ تفاصيل حادثة مقتل شاب وجرح آخر سببه منتسبي الحماية الرئاسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر امني علاقة الحزام الأمني وامن عدن في واقعة القتل في مديرية التواهي مساء اليوم الاحد.

وأفاد المصدر ان خلافا نشب بين محاسب ومنتسبي الحماية الرئاسية على مبالغ مالية عند تجمعهم قرب مبنى شركة الملاحة الوطنية.

واشتد الخلاف بينهم وبلغ اوجه بإستخدام الاسلحة الشخصية من أحدهم واطلاق النار الذي لم يصبهم بل طال شابا بريئا يقود سيارة دباب من حي الرشيد بمنطقة الفتح وجرح راكب آخر كان بمعيته عند مرورهما من موقع الحادث.

وبحسب شهود عيان ان الشابين نقلا على الفور الى مستشفى باصهيب وتوفي فيها سائق الدباب فيما نقل الجريح الى مستشفى خليج عدن بالمعلا.