شكرا لبحثكم عن خبر أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولارًا لسبب غريب “وثيقة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - داول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة وصورة مختومة بختم رسمي وشهود تتحدث عن حادثة بيع أب يمني لطفلته.

وتقول الوثيقة التي يعيد “يمن اتحادي” نشرها إن الأب باع ابنته والتي تدعى ليمون مقابل 200 ألف ريال يمني فقط، أي “نحو 350 دولارا”.

وتضيف الوثيقة أن حادثة البيع حدثت قبل نحو عام، وفي شهر أغسطس 2019 بالتحديد، وأن الأب باع ابنته ليمون لكي يسداد ديونه لمطلقته.

ويعاني اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية أوضاعًا إنسانية واقتصادية صعبة، في ظل امتناعها دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ أربع سنوات.