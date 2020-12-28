شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يعلن شرطة الاخير حتى يسمح للحكومة بالعودة الى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي ’’صدام الكمالي’’ إن المجلس الانتقالي وضع شروطاً جديدة في مقابل السماح للحكومة اليمنية الجديدة بالعودة إلى عدن، على رأسها عدم رفع علم الوحدة بالمؤسسات الرسمية في ‎عدن والاستمرار برفع علم الانفصال.

وقال ’’الكمالي’’ في تغريدة على تويتر، إنه ‏كان من المفترض أن تغادر الحكومة الرياض يوم الأحد وتبدأ عملها من عدن.

المجلس الانتقالي لعودة الحكومة على رأسها عدم الحديث أو رفع علم الوحدة بالمؤسسات الرسمية في ‎عدن والاستمرار برفع علم الانفصال!!’’.

واضاف الكمالي: هل ستقبل حكومة السفير بهذا الأمر وتشرعن الانفصال؟

هذا وقد قالت مصادر اعلاميه أن وفد مليشيات الانتقالي الجنوبي على رأسهم عيدروس الزبيدي غادرت الرياض الى ابوظبي.