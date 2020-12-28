شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يعلن شرطة الاخير حتى يسمح للحكومة بالعودة الى عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي ’’صدام الكمالي’’ إن المجلس الانتقالي وضع شروطاً جديدة في مقابل السماح للحكومة اليمنية الجديدة بالعودة إلى عدن، على رأسها عدم رفع علم الوحدة بالمؤسسات الرسمية في عدن والاستمرار برفع علم الانفصال.
وقال ’’الكمالي’’ في تغريدة على تويتر، إنه كان من المفترض أن تغادر الحكومة الرياض يوم الأحد وتبدأ عملها من عدن.
المجلس الانتقالي لعودة الحكومة على رأسها عدم الحديث أو رفع علم الوحدة بالمؤسسات الرسمية في عدن والاستمرار برفع علم الانفصال!!’’.
واضاف الكمالي: هل ستقبل حكومة السفير بهذا الأمر وتشرعن الانفصال؟
هذا وقد قالت مصادر اعلاميه أن وفد مليشيات الانتقالي الجنوبي على رأسهم عيدروس الزبيدي غادرت الرياض الى ابوظبي.
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