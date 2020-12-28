شكرا لبحثكم عن خبر إشهار الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – فواز الحنشي

عقد صباح اليوم الأحد بالعاصمة عدن حفل إشهار الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة، برعاية رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمدنية.

وفي حفل الإشهار شاركت السيدة دينا زربة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب العراق واليمن، عبر برنامج الزوم، قدمت كلمة شكر لدولة رئيس الوزراء، ولمحافظ العاصمة عدن، لتعاونهم بتسهيل إجراءات حفل الإشهار، وشكرت القيادات النسوية الحاضرات في حفل تدشين الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة.

كما ألقت مستشارة الشبكة القاضية إيمان شايف كلمة أشارت فيها إلى أن هذه الشبكة لم تأت من فراغ، بل جاءت من واقع معاناة من خلال العمل والتحديات التي واجهت المرأة للوصول للعدالة، وجاءت لتساعد النساء على انتزاع حقوقهن وفق ما أقره لهن الدستور، وأضافت أن الاشهار يهدف الى خلق شراكه مجتمعية فعالة بين الجهات الحكومية والمدنية والمنظمات المتصلة بشؤون المرأة، ومن أجل حمايتها للوصول الى العدالة الكاملة وإن اشهارها يأتي متزامناً مع تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستوري، والتي ولدت في ظل التوافق السياسي بين مختلف الأطياف السياسية الفعالة.

من جانبه تحدث مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الأستاذ عصام الشاعري، أن الاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أهم الأمور التي توليها الوزارة أهمية كبيرة، مستندة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين 1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعتبر المرجعية الرئيسية لحقوق المرأة لتؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء.

وتطرق الشاعري إلى أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل مليشيا الحوثي، التي تعرضت للقتل والإصابة والتشويه والضرب، والإهانة والاعتقال والاختطاف، وامتهان كرامتهن، وكان آخرها مقتل المواطنة ختام علي عبد الكريم العشاري في محافظة إب.

وطالب الشاعري أن يكون عام 2021 بداية لنهاية انعدام المساواة بين الجنسين وتوفير خدمات الرعاية الجسدية والنفسية والحماية القانونية للنساء.

كما ألقيت في حفل الإشهار عدد من الكلمات لأبرز الحاضرين منها، كلمة.. رئيس الوزراء ألقتها الدكتورة شفيقة سعيد رئيس اللجنة الوطنية، كلمة القضاء الأعلى للمحامي العام الأول القاضي علي عطبوش، كلمة وزارة العدل للوكيل القاضي عبد الكريم باعباد، كلمة وزارة الداخلية العميد علياء صالح، كلمة وزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية الأستاذ عصام الشاعري، كلمة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور عبد العزيز علي هادي، كلمة اتحاد نساء اليمن فاطمة المريسي، كلمة نقابة المحامين المحامي حميد محمد حميد، وفي الختام تم عرض عمل الشبكة عن طريق "لبنى ناجي".

حضر الحفل جمع كبير من النساء والنشطاء الإعلاميين.