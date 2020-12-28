شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة الاقتصادية العسكرية تهدد التجار وتقول انها ستكسر الاسعار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبلت مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة حضرموت وشبوة دفعة الأرز المخصصة لقوات الجيش الوطني والأمن.

ويأتي وصول هذه الشحنة من مادة الأرز البالغ كميته أكثر من أربعين ألف كيس وسعة الواحد أربعين كيلو جرام.

وقال العميد سامي السعيدي المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية أنهُ في إطار تنفيذ خطة المؤسسة الاقتصادية لتوفير المواد الغذائية للقوات المسلحة والأمن في المحافظات المحررة حسب توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤكدًا أن هذه الشحنة تأتي لتلبية احتياجات القوات المسلحة والأمن.

وأشار "السعيدي" أن هذه الشحنة هي الثانية التي تستوردها المؤسسة الاقتصادية من جمهورية باكستان الإسلامية عقب شحنة سابقة تم استيرادها بالعام الماضي 2019.

وأكد "السعيدي" أن استيراد هذه الشحنة هي الخطوة الأولى فقط مشيراً إلى المرحلة الثانية ستكون قائمة على توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة لكسر احتكار التجار للمواد الغذائية.

وأضاف " السعيدي" أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية تمثل القطاع العام للدولة مؤكدًا أن المؤسسة تسعى لتنفيذ كافة أعماله لدعم القطاع العام بالدولة والخاص.