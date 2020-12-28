شكرا لبحثكم عن خبر لجنة الطوارئ: تسجيل حالتي إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، مساء الاحد، عن تسجيل حالتي إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا في عدن.
وقالت لجنة الطوارئ في نشرتها اليومية انها سجلت خلال الساعات الأخيرة حالتي إصابة جديدة وحالة وفاة من #عدن.
ولم تسجل لجنة الطوارئ اي حالات شفاء لهذا اليوم.
ليصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2094) منها (607) وفاة و(1384) تعافي.
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