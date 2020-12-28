أعمال الصيانة الطارئة والتأهيل للطريق الرابط بين جولة حجيف وحديقة الملكة فيكتوريا بالتواهي

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يزيد بن سلمان - شبوة -

تواصلت أعمال الصيانة الطارئة والسفلته للطرق الرئيسية التي ينفذها صندوق صيانة الطرق في مديرية التواهي بمحافظة عدن.



وبتوجيهات المهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والتنسيق المباشر مع محافظ محافظة عدن الأستاذ احمد حامد لملس ، تمت أعمال السفلته للاجزاء المتضررة والتي تم اقتلاعها امام حديقة الملكة فيكتوريا كما يتم تجهيز المقاطع الاخرى واقتلاع الاجزاء المتضررة منها وعمل الترميمات اللازمة لاكمال اعمال السفلته على طول الطريق الرابط بين جولة حجيف وحديقة الملكة فيكتوريا بالتواهي بمديرية التواهي بمحافظة عدن .



حيث تمت معالجة الطبقات التي انتهت خدمتها واستبدالها بمواد جديدة بحسب المواصفات بتمويل البنك الدولي عبر مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع وإشراف الصندوق بالتعاون مع مكتب الاشغال العامة بالمحافظة.



وتأتي هذه الأعمال ضمن الاستجابة الطارئة التي ينفذها الصندوق في عدد من الطرقات والشوارع الرئيسية في محافظة عدن للحفاظ على سلامة شبكة الطرق من التلف.