محلل اقتصادي يحذر من لعبة المضاربين بالعملة للتعويض عن خسائرهم على حساب المواطن

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يزيد بن سلمان - شبوة -

حذر المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي من لعبة المضاربين بالعملة للتعويض عن خسائرهم على حساب المواطن.

جاء ذلك في منشور على حائط صفحتة بالفيسبوك قال فيه : تنبيه هام لكافة المواطنين ، سيلجأ المضاربون بالعملة الى جر سعر الصرف الى مستوى أقل من السعر التوازني والهدف من ذلك هو التعويض عن خسائر مشترياتهم بأسعار مرتفعة.

واضاف الفودعي : يجب التنبيه الى ان سعر الصرف يخضع لقوى السوق (قوى العرض والطلب ) وان التطورات السياسية ليست عامل اساسي في تحديد سعر الصرف، كما ان سعر الصرف التوازني في هذا التوقيت لا يمكن ان يقل عن سعر الصرف في صنعاء، وهذا الكلام على مسؤليتي حيث وسعر صنعاء ثابت منذ شهور كما ان هناك شحة كبيرة في السيولة فلو كان سعر الصرف التوازني اقل بكثير من 600 ريال لكان سعر الصرف في صنعاء اقل بكثير ايضا.

وأشار الفودعي بأنه لا توجد اي مدخلات اساسية لتحديد سعر الصرف التوازني ولكن توجد بعض المؤشرات التي تجعلنا نتوقع انه بحدود 550 الى 600 ريال.

ونصح "الفودعي" المواطنين باخذ الحيطة والحذر من لعبة المضاربين بالعملة والمتضررين من ارتداد سعر الصرف اللذين سيحاولوا بكافة الطرق تعويض خسارتهم على حساب المواطن ولنا في ذلك تجربة هامة حدثت في نهاية نوفمبر 2018م.

واختتم الفودعي منشوره بالقول : يجب حاليا ان يستقر سعر الصرف بحدود السعر التوازني او اقل قليلا لتقوم بعد ذلك الحكومة والبنك المركزي بواجبه في تفعيل الادوات والسياسات التي من شأنها ان تحافظ على القوة الشرائية الحقيقية للريال اليمني.