اغتيال ضابط يتبع قوات طارق صالح بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اغتال مسلحون مجهولون ضابطا يتبع قوات طارق محمد صالح بعدن مساء الاحد. وفتح مسلحون النار على الرائد نادر عبداللطيف الشرجبي ويبلغ من العمر 30 عاماً ويعمل ضابط مشتروات في الساحل الغربي لقوات حراس الجمهوري بحسب ما افادت مصادر عدن الغد. المصادر اوضحت ان الشرجبي قتل على متن سيارته نوع هيلوكس بالقرب من شارع المهندسين بالشيخ عثمان. واطلق مسلحون النار على الشرجبي واردوه قتيلا في الحال. وانتشرت قوات أمنية في المكان لاحقا.

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