شكرا لبحثكم عن خبر البيض يوضح موقفه من عقد جلسات للبرلمان اليمني في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اوضح عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "عمرو البيض" عن موقفه من عقد جلسات للبرلمان اليمني في عدن. وقال عمرو البيض في تغريدة له: ‏عوضا عن محاولة الاستفزاز لشعب الجنوب بعقد البرلمان اليمني في عاصمة الجنوب العربي ‎#عدن، بالامكان عقده افتراضيا عبر شبكة الانترنت "زوم". وتابع بالقول: منه سيرتاح الشعب وتبقون مرتاحين في مواقعكم.

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