شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. انطلاق معرضًا للصور الجوية بعدن اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ خاص

انطلقت، اليوم الأحد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي اليمن، فعاليات معرض كنهور للصور الجوية، الذي يقام لأول مرة في اليمن ويستمر لمدة 5 أيام.

ويحتوي المعرض، الذي تنظمه مؤسسة دار روشن للفن (غير حكومية)، على 130 صورة جوية لمدن يمنية مختلفة ومواقع سياحية في عدد من المحافظات، ووثقتها عدسة المصور العدني الشاب جلال هيثم، منذ العام 2017.

ويعد المعرض الذي أقيم في فندق اللوتس بمدينة خور مكسر، الأول من نوعه على مستوى اليمن، لخصوصيته المتمثلة في التقاط الصور للمدن والمواقع السياحية والأثرية من الجو عبر طائرات الدرون.

وفي حفل التدشين، قال وكيل محافظة عدن غسان الزامكي لوسائل الإعلام، "، إن "احتضان عدن لهذا المعرض، يأتي ضمن جهود شباب المحافظة في تنشيط الحركة السياحية والثقافية في المدينة الرائدة علميا وثقافيا".

وأضاف، " شي جميل أن تقام مثل هذه المعارض التي تعكس المناظر الجمالية والسياحية لمدينة عدن وعدد من المدن اليمنية، في إطار ابراز ما تكتنزه من مناظر خلابة وبديعة.

من جانبها قالت مدير مؤسسة دار روشن للفن صمود صالح، "يهدف المعرض الى توثيق وإبراز الجوانب الجمالية في عدد من المدن اليمنية، بالذات في المحافظات المحررة، وأيضًا تعزيز قطاع السياحة الذي فقد بريقه، جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 أعوام.

وتابعت، يحتوي المعرض على ١٣٠ صورة، تشمل صور للبحر والجبل، والماء والألوان، والأرض والجبل ولمسات مضيئة)، وعكست الكثير من المناظر الجميلة في عدد من عواصم المحافظات، والأماكن الاثرية والتاريخية فيها.

ونوهت، ان معظم صور المعرض سيتم نقلها لاحقًا إلى مطار عدن الدولي، كعملية إرشادية للزائرين لعدن والتعريف بمواقعها السياحية والتاريخية.

ويعد المصور جلال هيكل من أوائل المصورين الذين امتلكوا طائرات الدرون، حيث يعمل في التصوير الجوي منذ ٤ أعوام،