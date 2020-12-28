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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات حوثية جنوب مأرب
الإثنين 28 ديسمبر 2020
الخليج 365
شنت مقاتلات التحالف العربي يومي السبت والأحد، غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظ مأرب.
وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات آليات لمليشيا الحوثي في جبل مراد، وأسفرت عن تدميرها ومقتل وجرح كل من كان على متنها.
كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها.
وأسفرت الغارات التي استهدفت التعزيزات الحوثية عن تدمير دبابة وآليات أخرى، كانت في طريقها إلى مواقع المليشيا في جبل مراد.
وشهدت اليومين الماضيين جبهات جنوب مأرب مواجهات بين المليشيا الانقلابية وقوات الجيش والمقاومة، تكبدت فيها المليشيا خسائر كبيرة.
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