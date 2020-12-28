لم يحصل على العلاج ولا أي رعاية صحية.. - ميليشيا الحوثي تواصل اختطاف رجل مُسنّ "كفيف البصر" للعام الثالث 

واصلت ميليشيا الحوثي اختطاف شيخ مسن كفيف البصر، في سجونها في العاصمة صنعاء للعام الثالث على التوالي على الرغم من تدهور حالته الصحية.

وقال المحامي :"عبدالمجيد صبرة" "إن الشيخ المسن "بدر صغير قايد قاسم دهشوش" ما يزال مختطف في سجون الحوثيين منذ اختطافه في أواخر يونيو من العام 2018، وحتى اللحظة".

وأكد المحامي صبرة أن المختطف "بدر دهشوش"، "لم يلتقَ أي علاج أو رعاية صحية، وفقا لتصريحات أحد أقاربه أثناء آخر زيارة له".

وتساءل المحامي صبرة في منشور له على صفحته في "الفيس بوك": ماهي الفائدة من بقاء شخص أعمى في السجن يحتاج بصورة دائمة لمن يقوم بخدمته ورعايته؟! مؤكدًا أنه "لم يجد ذلك حتمًا داخل السجن".

ودعا المحامي "صبرة" ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى سرعة الإفراج عنه نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها المختطف المسن الكفيف دهشوش.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إبان انقلابها على الشرعية في خريف 2014 إلى اختطاف المواطنين، وتوجيه التهم الباطلة لهم وحتى اللحظة ما يزال مئات المواطنين يقبعون في سجون الحوثيين .