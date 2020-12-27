وزير الإتصالات يبحث مع رئيس مؤسسة "عرب سات" تحسين مشروع المحطات الأرضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية "عرب سات" خالد بلخيور، تحسين مشروع المحطات الأرضية في عدن وسقطرى ومحافظات الجمهورية.



وتطرق الجانبان خلال اللقاء الافتراضي إلى مناقشة عقد متطلبات مشروع تجهيزات المحطات الأرضية في عدن وسقطرى وبقية المحافظات مع الجهة المنفذة للمشروع المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية "عرب سات".

وشدد الوزير العوج، على سرعة استكمال مؤسسة "عرب سات" التفاوض مع الفريق المشترك الممثل للمؤسسات المعنية في تحسين مشروع المحطات الأرضية في محافظتي عدن وسقطرى والمحافظات الأخرى، بما يؤدي إلى تغطية شاملة في كل مدن وسواحل اليمن قاطبة بطاقة عالية لاشعاعات الحزمة ka - band وتوفير سعات عالية السرعة لجميع الاتصالات، وفق المواصفات والمعايير المتفق عليها في عقد متطلبات المشروع.

من جانبه أكد رئيس المؤسسة بلخيور، حرصهم على التعاون مع وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات والحكومة وتقديم الخدمات المطلوبة .. موضحا أن المؤسسة جزء من الجامعة العربية .. معبرا عن السعادة لمناقشة مشروع تحسين تجهيزات المحطات الأرضية.

شارك في اللقاء نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية "عرب سات" المهندس وائل البطي ومدير التشغيل في المؤسسة ياسر إبراهيم.

وكان اجتماع افتراضي برئاسة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، وضم كوادر الوزارة، أقر مقترحات خاصة بعقد متطلبات مشروع تجهيزات المحطات الأرضية في عدن وسقطرى، ليتم مناقشتها مع الجهة المنفذة للمشروع المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية.