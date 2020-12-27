إشهار الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة في العاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقيم في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حفل إشهار الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة، التي تضم عددا من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.



وأوضح المحامي العام الأول القاضي علي عطبوش، أن إشهار الشبكة يستهدف حشد الدعم الإعلامي والجماهيري لمساندة الجهود الوطنية في سبيل دعم ومناصرة قضايا المرأة .. مشيرا إلى أن تحالف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تأسيس الشبكة يمكن على ضوئها معالجة الصعوبات التي تواجه المرأة ومساندة الجهود المبذولة في خلق بيئة آمنة وملائمة تضمن مشاركة المرأة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه شدد وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد، على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية بهدف تمكين النساء على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى خدمات الحماية القانونية والخدمات الإيوائية والرعاية الصحية وغيرها بما يمكن الشبكة من الوصول إلى العدالة لصون وحماية حقوقهن الإنسانية.

فيما أكدت كلمات رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، ومديرة إدارة المرأة بوزارة الداخلية العميد علياء صالح ورئيسة إتحاد نساء اليمن في عدن فاطمة مريسي، الدور الهام والحيوي الذي تقوم به المرأة اليمنية كشريك حقيقي وفاعل في كافة المجالات والمراحل .. منوهة بتضحيات المرأة اليمنية في مختلف مراحل النضال الوطني.

من جهتها أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مديرة مكتب العراق واليمن دينا زوربا، الاهتمام بتمكين النساء من الوصول إلى العدالة بسهولة ويسر وتلبية احتياحاتهن الأساسية من الحماية والرعاية وإعادة التأهيل .. مبينة أن الهيئة تعمل في اليمن على ثلاث محاور رئيسية متمثلة بتقديم المساعدات الإنسانية والتمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة وإدماجها في عملية بناء السلام.

من ناحيتها استعرضت عضو الشبكة لبنى ناجي، أنشطة وأهداف الشبكة وتلت بيان الإشهار.