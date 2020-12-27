الحديدة.. إفتتاح مستشفى للأمومة والطفولة بدعم أطباء بلاحدود

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الأحد، افتتاح مستشفى في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت المنظمة في بيان على موقع مكتبها في صنعاء بتويتر،"افتتحت أطباء بلا حدود مستشفى للأم والطفل في مديرية ‎القناوص بمحافظة ‎الحديدة".



وأضافت "المستشفى تم بناؤه لتقديم ‎الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في القناوص والمناطق المحيطة بها"، مشيرة إلى استفادة 360 ألفا على الأقل من المشروع.



وأوضحت أطباء بلا حدود أنها مستعدة لاستقبال مرضى من مناطق أخرى في المستشفى الذي يحتوي على نحو 30 سرير "لأن الاحتياجات الطبية كبيرة".



ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.





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