إقرار إجراءات لمنع التلاعب بمادة الغاز المنزلي في 6 مديريات بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر لقاء موسع عُقد في محافظة مأرب، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وضم ستة من مدراء عموم مديريات جنوب وجنوب غرب المحافظة ووكلاء توزيع اسطوانات الغاز في المديريات، عددا من الإجراءات لمنع التلاعب بمادة الغاز المنزلي واستقرار سعرها، وضمان وصولها للمواطنين في قرى وعزل المديريات ومحاربة السوق السوداء لها وتهريبها إلى خارج مأرب.



وشدد اللقاء الذي حضره مدير دائرة صافر للغاز محسن بن وهيط، ومدير عام منشأة غاز مأرب علي بن غريب ومدير محطة تعبئة الغاز للمديريات الست علي القاضي، على ضرورة ضبط تجار السوق السوداء وتفعيل دور نقاط التفتيش الأمنية لمنع مرور أي كمية من مادة الغاز دون تصريح، وتصحيح الوضع القانوني لوكلاء بيع الغاز المنزلي حتى تاريخ 20 يناير المقبل وإلزام كل وكيل بيع بتسليم كشوفات ومعلومات شاملة عن المستفيدين.

كما تم إقرار آلية جديدة لاستلام مديريات الجوبة، وحريب، وجبل مراد، وماهليه، ورحبه والعبدية، حصتها من كمية الغاز بإشراف مدير عام المديرية، ونقلها إلى محطات خاصة بتعبئة اسطوانات الغاز التابعة للوكلاء في مركز المديرية، إضافة إلى طلاء اسطوانات الوكلاء في كل مديرية بلون محدد تم الاتفاق عليه، لمنع خروج اسطوانات الغاز من مديرية لأخرى.