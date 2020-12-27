مسلحون يتبادلون إطلاق النار قبل قليل في مدينة التواهي بالعاصمة عدن.

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يزيد بن سلمان - شبوة - تبادل مسلحون إطلاق النار قبل قليل في مدينة التواهي بالعاصمة عدن. وقال مواطنون لصحيفة "عدن الغد" أن اشتباكات اندلعت قبل قليل بين مجاميع مسلحة وسط مدينة التواهي. واضافوا أن مواطن كان على متن باص أجرة أصيب خلال الاشتباكات التي اندلعت في شوارع التواهي. ولم تعرف حتى الآن اسباب الاشتباكات.

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