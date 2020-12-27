شكرا لبحثكم عن خبر تنشر لأول مرة..في ليلة ممطرة ومظلمة بصنعاء ..الزعيم الراحل يتحول لسائق "تاكسي" ويوصل امرأة عجوز لمنزلها ب"فروه".. والمفاجأة ماذا حدث لحظة نزولها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أخذ المطر قُبيل المغرب يضرب شوارع صنعاء.. كان هو يعود بسيارته "الفولكس فايجن" من مقيل جمعهُ بصديقه في منزل الثاني في حي الصافية..في منتصف المسافة من بيته شاهد إمراة في موقفٍ مُلفِت وسط المطر والظلام الذي بدأ يحل..كانت تقف بالشارعِ كأنها تبحثُ عن سيارة أو تاكسي ..بدى كأن أحدا لايأبه لها وسط السيارات القليلة العابرة بسرعة بين المطر..وبدت هي في العقد الخامس من عمرها شاهدها تحاول أن تحمي اشياء في يديها من المطر ويسودها الارتباك الواضح.

شدُّه المنظر وبتلقائية أوقف السيارة جوارها وهتف بدون تردد :

- إتفضلي يا عمه اوصلك؟!

حدقت في وجهه من خلال شباك السيارة..تبدى لها سمحِ الوجهِ ومريح الطلعة ويبدو وجهه كانه مألوفا..

ردت كغريق وجد منقذا : طيب وكم تشتي أجرة يا ولدي؟!

وراحت تحاول جاهدة حماية ماتبين له انها كرات (كباء)-وقود يصنعه اهل المدينة من روث البهائم في تلك الفترة- فقال وهو ينزل من السيارة ويغالب ترددها وهو يبتسم :

- ما يهمِك يا عمة ما بنختلفش لك ما يرضيك ..هاتي اساعدك.

وراح يرفع من يديها كرات (الكباء) ويضعها بالخانة ثم فتح لها الباب وقال : هيا اطلعي قبل ما تخسعي.

إستقرت على المقعد واستقر خلف عجلة القيادة..وحرك السيارة وهو يسألها : وين السكن يا عمهَ؟!

ردت وهي تبتسم بخجل إمرأة عزيزة:

- هو بعيد شوية لكن ع يعين الله ..انا ساكنة في منطقة فروة كانت( منطقة بشرق صنعاء)

ضحك وهو يقول بهدوء كي يطمئنها : - ما يهمك حتى لو في معَبرَ نوصلك !

صنعت نصف لثمة حتى أنفها وهي تدعي له بالستر وتقول: صورتك طيب يا ولدي..الله يحول لك بالخير طريق طريق ويعلي ذكرك.

رد وهو يبتسم أيضاً : الله يحفظك يا عمه ..دعواتك تذكرني بأمي.

في الطريق راحت تتلفت للخلف لتطمئن أن (سامانها) بأمان وسلام..وراحت تلقائيا بصوت خافت تذكر الله وتدعي أن يكون المطر مطر خير.

لم تبادلهُ اطراف الحديث عدى كلمتين من اين هو واجابها قبل ان تصمت فاحترم صمتها..

بدى كانها تذَّكر وتحوقل في سرها.. فتشاغلَ بمتابعة اللطريق واثار المطرِ في الشارع .

حين اقترب من مدخل منطقة (فروة) سألها عن مكان البيت بالتحديد فاخذت تصف له وهو يتحرك ببطء حتى وصلوا إلى بيت من طابق مبني باللِبن وقف امامه ونزل وأخذ يساعدها في رفع كرات الكباء عن السيارة حتى انتهى من ذلك.

إثر ذلك والظلام يكاد ينسدل تماماً وصل لجانبهم مجموعة اشخاص بدوا من سكان الحارة تقدم إثنان منهما في سن الشباب بإتجاه المرأة وهتف اكبرهما بلهفة:

- سلامات يا أمااه أين أنتي قد كنا سايرين ندور عليك!

ردت بهدوء : ما عليك مني ...تأخرت وربك أدى لي إبن الحلال هذا وصلني لهانا .

ثم إلتفتت ناحية الرجل وهي تهتف : جزاك الله خير ذلحين قولي كم تشتي مني يا ولدي حق المشوار؟! الصدق انك تعبت معيا.

إبتسم الرجل ابتسامته تلك وقال وهو يتركها ويصعد السيارة ويطل برأسه من نافذتها :

ما أشتي غير سلامتك ودعواتك !

هتفت بإستغراب وهي من توقعت أن تخوض معه بعض المساومة حول الأجرة :

- كيف يا ولدي ما يسبرش هذا حقك وقد تعبت !

رد وهو يشغل السيارة : بركتك ودعاك بس.

زاد إستغرابها والتفتت إلى اولادها الذين كانا واقفين ينظران للرجل ايضاً بنظرة دهشة كأنها غير تصديق لما يشاهدوه..ادهشها ان نفس النظرة ترتسم في وجوه الرجال من خلفهم مع همهمات وإبتسامات بدت غامضة :

- ما لكم يا عيالي مبلمين إبسروا الرجال وحاكوه .

إندفع احد ولديها نحو الرجل ومد يده يصافحه وقال بلهجة تلقائية كأنما الرجل صديقه ويعرفه : اهلا اهلا ..حياك وسلمك ..بنفسك ..بنفسك..مش معقول.. أمانة تتفضل عندنا ..

واندفع الباقون يصافحونه وسط إستغرابها الشديد وهم يدعونه للنزول والضيافة لكنه جاوبهم جميعاً بإبتسامة كبيرة وهو يقول : الله يسلمكم.. ما تقصروا ..لكن فرصة ثانية ان شاء الله ..هيا في أمان الله.

وتحرك بالسيارة وهم يلوحوا له بالسلام فيما بلغ الإستغراب لدى المرأة مداه الأكبر وهي تسأل:

- ما لكم خليتوه يخطى..ما لكم ما تحاسبوه ؟! ومالكم ما تحاكوني إنكم تعرفوه ؟!

رد إبنها الأكبر وهو يرفع كرات الكباء ويتجه للداخل :

- الله يحفظِك يا امااه ..من نحاسب؟! أنتي دارية من هذا اللي وصلك لهانا ؟!

هتفت بعجب : قولي من هو ؟! هو صاحبَك ؟!

ضحك وهو يهتف :إيه صاحبي ..هههه .. اللي وصلك هو الرئيس !..

الرئيس إبراهيم ..الحمدي !! الحمدي بكله يا أماه.

فغرت فاها وسط موجة إستغراب غشيتها ورعشة تنمل جسدها ولم تدرِ لحظتها أي العبارات تقولها من فرطِ التأثر ..فساحت من عينيها الدموع .. الدموع الصامتة...لكن قلبها كان يتحدث ويقول الكثير..

أكبر من وسع الكلمات .