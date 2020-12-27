شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح المعرض الأول للفنانة فاطمة صانون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وكيل محافظة المهرة مختار بن عويض اليوم، المعرض الأول للفنانة فاطمة صانون، اقامته جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا ويضم 30 لوحة فنية تراثية وتعبيرية.



وأشاد الوكيل بموهبة الفنانة صانون، التي تستخدم (اقدامها) في الرسم، مشيرا الى جمالية اللوحات التي احتواها المعرض، والذي يقدم نموذجا مثاليا لتحدي الإعاقة نحو الابداع والتميز، مقدما لها نص مليون ريال مكافأة تشجيعية لها.

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