محافظ تعز يدشن مشروع تنظيف وتغطية مجاري السيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ تعز نبيل شمسان اليوم، مشروع رفع مخلفات القمامة المتراكمة، وتغطية مجاري السيول بالمدينة، بتكلفة 150 ألف دولار، بدعم من الاتحاد الاوربي ومنظمة كير.



وخلال التدشين استمع المحافظ من منسقة البرامج بمنظمة" كير" دمنيكا، حول المشروع، والذي يشمل تغطية سائلة عصيفرة وعدد من الممرات السيول المكشوفة داخل المدينة، بطول 5 كلم، وانشاء سياجات لجسور المشاة وتغطية فتحات تصريف الامطار.

واوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عبدالله جسار، ان المشروع يشمل تغطية مجاري السيول المكشوفة، بعد رفع قرابة 3 الف طن من القمامة من سائلة وادي القاضي، والتي كان تراكمها يتسبب بانتشار الامراض والاوبئة بشكل مستمر داخل المدينة.