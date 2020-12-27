شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنفيذ مشروع بقطاع الثروة الحيوانية في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري، اليوم، مع فريق من وكالة المنشآت الصغيرة والأصغر "smeps" برئاسة ضابط المشاريع ومساعد مشروع الثروة الحيوانية بالوكالة الدكتور محمد القرمة، تدخلات الوكالة بمشروع خاص بقطاع الثروة الحيوانية في المهرة.

واطّلع القميري، من فريق الوكالة على طبيعة ومعايير المشروع، ومدى ضرورة مشاركة المجتمع المحلي بإيجابية لضمان الوضوح والحيادية والشفافية ولتيسير أعمال فريق للوكالة وبما يسهم في تحقيق أهداف المشروع، وعبر القميري، عن شكره لإقامة هذا المشروع الذي سيسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحسين الدخل لدى المربين.

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