رئيس الوزراء يعزي في وفاة عضو مجلس النواب محمد الباكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب محمد أحمد صالح الباكري الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل.



ونوه رئيس الوزراء بمناقب وصفات الفقيد خلال مسيرته الوطنية، سواء في المجال البرلماني او القطاع التربوي والتعليمي الذي كان احد رواده.

واعرب رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.