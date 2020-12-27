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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني: الكلمة التوجيهية لرئيس الجمهورية حددت أولويات المرحلة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان الكلمة التوجيهية الشاملة التي ألقاها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقده مع الحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، وضعت النقاط على الحروف وحددت أولويات المرحلة القادمة في مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور العملة وتعزيز ايرادات الدولة وبناء مؤسساتها وتثبيت الأمن ومواجهة مليشيا الحوثي.
وقال " ان مهام جسيمة تنتظر حكومة الكفاءات السياسية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب اليمني والتأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة ووحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلاب الحوثي، وتطبيع الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين ".
وثمن الارياني المواقف الصادقة والنبيلة للمملكة العربية السعودية الذين كانوا ولا زالوا العون والسند لليمن في أزمته.
واضاف " نراهن على الدور البناء لاشقائنا في المملكة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض ودعم جهود الحكومة لمواجهة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والإنسانية وفي مختلف الجوانب".
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