شرطة تعز تعلن القبض على شخصين متهمين بحادثة قتل

أعلنت شرطة محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) مساء اليوم الأحد، القبض على متهمين في حادثة قتل بعد ساعات من وقوعها.



وظهر اليوم، قُتل شخصان، وهما عبدالرب عزالدين ومهند نبيل ناجي سعيد إثر اشتباكات مسلحة في جولة الأخوة وسط المدينة.



وقالت الشرطة في بيان لها، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها" ضبطت اثنين من المتهمين في القضية أحدهم مصاب إثر الاشتباك مع المجني عليهم".



وأضافت أن المعلومات الأولية تشير أن القضية حدثت بسبب خلافات سابقة، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة تباشر اجراءاتها في القضية.



ومطلع أكتوبر الماضي، قالت شرطة تعز في تقرير لها إنها عالجت أكثر من 600 قضية محالة بنسبة ضبط بلغت 80% خلال الفصل الثالث من العام الحالي.



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