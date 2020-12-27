محافظ مأرب يُدشن تسكين أكثر من 100 أسرة من الفئات الأشد فقراً

دشن محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، الأحد، تسكين 102 أسرة من الفئات الاشد فقرا، في المساكن البديلة التي قدمتها السلطة المحلية، في منطقة الجفينة جنوب عاصمة المحافظة.



واطلع اللواء العرادة على مستوى التخطيط والترتيب للمساكن الجديدة ومدى توافر المسافات المناسبة بين المساكن والشوارع وسط المخيم.



كما أطلع على الخدمات المتوفرة من صرف صحي وأعمال نظافة من قبل صندوق النظافة والتحسين وتوصيل التيار الكهربائي، وعملية توزيع المساعدات الغذائية للأسر التي تم تسكينها، وخزانات المياه.



ووجه محافظ مأرب بصرف مساعدة مالية لكل أسرة تساعدها على استكمال بعض الاحتياجات الضرورية التي تنقصها لترتيب وضعها بعد عملية الانتقال للسكن الجديد.



وأشار إلى أن المساكن التي قدمتها السلطة المحلية تأتي في إطار اهتماماتها بالمواطنين من الفئات الأشد فقراً والعمل على تحسين أوضاعهم من خلال السكن اللائق وتوفير العوامل المناسبة لدمجهم في المجتمع.



كما لفت أن ذلك من أجل تهيئة البيئة المواتية للمنظمات الإنسانية من أجل التدخل المناسب لتقديم المساعدات لهذه الأسر خاصة ما يتعلق بمجالات التأهيل والتدريب لتحويلهم إلى عناصر منتجة ومندمجة في المجتمع وإكسابهم سلوكيات ومفاهيم حياة جديدة.



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