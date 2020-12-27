شكرا لبحثكم عن خبر انعقاد اللقاء التشاوري لتنسيق العمل الإغاثي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

عقد صباح اليوم اللقاء التشاوري الموسع لتنسيق العمل الإغاثي وذلك بمقر اللجنة العليا للإغاثة بالعاصمة عدن برئاسة الشيخ / جمال بلفقيه مستشار وزير الادارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للاغاثة.

وضم الاجتماع رؤساء االمؤسسات والجمعيات الفاعلة ،والعاملة في مجال الاغاثة والعمل الخيري .

وفي مستهل الاجتماع رحب الشيخ / جمال بلفقيه بالمشاركين في اللقاء التشاوري لتنسيق العمل الإغاثي ،مشيدا بتفاعل المشاركين الذين شاركوا في اللقاء من مختلف المحافظات اليمنية بهدف مناقشة اوضاع العمل الإغاثي والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال لتفادي الإزدواجية ،ولضمان وصول اوجه المساعدة لمستحقيها بجميع المديريات دون استثناء .مؤكدا الحرص على تفعيل عمل اللجنة العليا للإغاثة ،في تسهيل مهام المؤسسات العاملة في الميدان،والاخذ بمخرجات هذا اللقاء التشاوري الهام .

الى ذلك استعرض الدكتور / على الدويل المدير العام التنفيذي لمؤسسة سواعد الخير انشطة المؤسسة بمافي ذلك. تدشين ٢٠٠ منزل في محافظة لحج بدعم الاشقاء في دولة الكويت .

وقد تخلل اللقاء العديد من النقاشات والمداخلات والمقترحات المستفيضة التي اكدت اهمية التنسيق بين المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإغاثي من جهة وبينها وبين اللجنة العليا للإغاثة ،لمافيه المصلحة العامة.ورفد اللجنة العليا للاغاثة بالكوادر والموازنة التشغيلية اللازمة وكذا استعراض أنشطة وانجازات تلك المؤسسات والجمعيات خلال العام الجاري .وأقر المشاركون في اللقاء أهمية انتظام عقد اجتماع شهري لتدارس مختلف الأوضاع والانشطة الخاصة بالعمل الإغاثي ،بالاضافة الى تنظيم ورشة عمل لعرض الخدمات والأفكار لجميع المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الإغاثي والخطط المستقبلية لتنشيط وتوسيع ادائها ليشمل المجالات الخدمية الأخرى .واقرار آلية العمل المشترك للعام القادم ٢٠٢١م ولتشمل جميع المحافظات وفي مختلف المجالات .كما اقر اللقاءقيام اللجنة العليا للاغاثة بالترتيب والتنسيق مع السلطات المحلية لتسهيل عمل المؤسسات الاغاثية .