شكرا لبحثكم عن خبر ظهور الشخصية السياسية الأبرز والأخطر والأكثر دعماً إقليمياً وأمريكياً للوصول لمنصب الرئاسة بجانب الرئيس هادي خلافاً لبقية الوزراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس هادي واعضاء وزراء الحكومة الشرعية في الرياض عقب أداء اليمين الدستوري امام الرئيس عبد ربه منصور . ولفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور احمد عوض بن مبارك وزير الخارجية الجديد بجانب الرئيس هادي والأكثر قرباً منه عن بقية الوزراء ، وهذا ما توقعه الكثير من المحللين والساسه . وقال مصدر مطلع ان بن مبارك ما زال يمارس سياسة ناعمه للوصول لمنصب رئيس الجمهورية منذ انقلاب الحوثيين . واكد المصدر في تصريح خاص "لوطن الغد " ان هناك تقارير ونماذج تطبيقية حدثت ولا تزال تحدث تكشف مدى دعم امريكا وبعض الدول لشخصية وزير الخارجية اليمني عوض بن مبارك .

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