شكرا لبحثكم عن خبر مقتل يمني في الحدود السعودية أثناء محاولته الدخول للعمل في المملكة(تفاصيل) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شاب يمني ، في محافظة صعدة الحدودية على يد أحد المسلحين أثناء ما كان يحاول الهروب برفقه زملائه إلى السعودية للعمل عن طريق التهريب.
وقالت مصادر محلية، إن الشاب شوقي نصر عبده من المنتمي إلى مديرية العدين محافظة اب،قتله أحد المسلحين المتقطعين،اثناء توجه السعودية هرباً مع عشرة من زملائه كانوا جواره.
وأضافت المصادر أن المسلحين المتقطعين طلبوا مبالغ منهم في الطريق، وبعد رفضهم أطلقوا النيران بشكل عشوائي عليهم ما أدى مقتل “شوقي عبده”.
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