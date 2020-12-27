نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة عضو مجلس النواب محمد الباكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة عضو مجلس النواب محمد أحمد صالح الباكري، بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية، واسهاماته السياسية كنائب في البرلمان، إضافة إلى دوره الفاعل في القطاع التربوي والتعليمي.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الباكري، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.