محافظ شبوة يعلن قرب تشغيل قطاع جنة النفطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن محافظ شبوة محمد بن عديو، عن قرب تشغيل قطاع جنة النفطي، وحصول محافظة شبوة على تراخيص الخزان العائم في ميناء قنا النفطي والتجاري (قيد الإنشاء) واستيراد أول شحنتين من المشتقات النفطية عبره بإشراف مباشر من قِبل شركة النفط اليمنية في شبوة.



وخلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي للمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اليوم، نوه المحافظ بن عديو، بقرب الشروع في إنشاء مركز المعلومات بمحافظة شبوة .. مشددا على ضرورة تفعيل الإدارت الإحصائية في كافة وحدات الخدمة في شبوة، وتحديث قاعدة بيانات القوى الوظيفية فيها .. لافتا إلى أهمية ذلك في محاربة ظاهرة الازدواج الوظيفي بالوحدات الإدارية والعسكرية والأمنية في شبوة.

وناقش المكتب التنفيذي في محافظة شبوة خلال اجتماعه بحضور أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشله ووكلاء محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق وسالم باعوضة وسالم الأحمدي وفهد الطوسلي، تقريرين حول نشاط الهيئة العامة للمصائد البحرية خلال الفصول الثلاثة الماضية من العام الحالي، ونشاط إذاعة شبوة المحلية وسُبل تفعيل أدائها الإعلامي وتوسعة بثها الإذاعي.

كما تطرق تنفيذي شبوة، إلى مناقشة الاتجاهات العامة لخطة أعمال المكتب التنفيذي للعام القادم، مؤكدا على ضرورة مواصلة لجنة الخدمات لدورها في تصفية ساحات وشوارع مدينة عتق وإضفاء اللمسات الجمالية عليها، وضرورة إعداد واستكمال تقارير الحسابات الختامية والجرد السنوي في كافة الوحدات الإدارية للعام القادم .. مباركا نجاح تشكيل الحكومة .. مؤكدا على أهمية دورها في استكمال المهام الوطنية الماثلة أمامها في هذه المرحلة وبمقدمتها القضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا واستعادة الدولة وشرعيتها الدستورية.