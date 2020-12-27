أمنية المهرة تقر إجراءات ومعالجات لتعزيز الوضع الأمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقرت اللجنة الأمنية الفرعية بمحافظة المهرة خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، عددا من الإجراءات والمعالجات الكفيلة بتعزيز الوضع الأمني في المهرة.



وكُرس اجتماع اللجنة الأمنية في المهرة الذي حضره أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ووكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري والقيادات الأمنية والعسكرية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية وخطط تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد محافظ المهرة، على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية والمجتمع للحفاظ على حالة الهدوء والطمأنينة التي تنعم بها المهرة .. معبرا عن ثقته في حرص جميع المكونات في المهرة على الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات، وتكاتفها وتلاحمها لرفض أي محاولات للعبث وضرب السلم الاجتماعي.

وباركت أمنية المهرة، خطوة تشكيل الحكومة الجديدة، متمنية لها التوفيق في مهامها وأعمالها .. مستعرضة المستجدات والخطط الأمنية التي تساهم في استتباب الوضع الأمني وكبح أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المهرة .. مشددة على رفع الجاهزية واليقظة الأمنية لكافة وحدات الأمن والجيش .. مثمنة جهودها وتضحياتها لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأكدت جاهزية قوات الأمن والجيش لتأمين محافظة المهرة وحماية المصالح العامة والخاصة .. محذرة من أي محاولات للفوضى والأعمال التخريبية وضرب النسيج الاجتماعي .. مشيدة بمستوى وعي أبناء المهرة والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وتعاونهم الدائم ووقوقهم إلى جانب مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية والعسكرية.