شمسان يزور كليات جامعة تعز ويناقش احتياجات العملية التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ تعز نبيل شمسان اليوم كليات جامعة تعز ومراكز الابحاث ومقرات معامل كلية الهندسة والمكتبة الاليكترونية.



وشملت الزيارة عدد من الكليات والمراكز البحثية والتقى القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور رياض العقاب وعمداء الكليات والمراكز البحثية واستمع منهم الى شرح حول سير العملية التعليمية.

وأكد شمسان أن السلطة المحلية تولي الجامعة اهتماما كبيرا وتعد اولوية مهمة وستكرس كل جهودها لدعم العملية التعليمية من خلال تلبية الاحتياجات الاساسية للجامعة والبنية التحتية للكليات التي تضررت نتيجة الاستهداف الممنهج لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران للتعليم ومقراته بالمحافظة.

وشدد على تفعيل مركز دراسات الجدوى للمشاريع وإعداد الرؤية الاستراتيجية العامة للمحافظة لتمكين السلطة المحلية من السير وفق خطط عمل لسنوات قادمة وتجاوز آثار ما خلفته الحرب.. مشيرا الى انه سيلتقي رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومناقشة احتياجات الجامعة من معامل هندسية واعادة تأهيل السنترال الشبكي وحل مشكلة كلية الطب وتسوير أراضي الجامعة وإصلاح المباني المتعثرة للكليات.

من جهته أوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة أن هناك أضرار كبيرة أعاقت أداء الكليات التطبيقية وسببت إشكالات كبيرة في طريق التعليم الجامعي ولابد من استجابة الحكومة والمنظمات الدولية للاسهام في إصلاح هذه الاضرار الناجمة عن الحرب.