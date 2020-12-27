شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة المياه تتسلم 6 سيارات لشبكة الصرف الصحي بتمويل حكومي بحضور محافظ عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن بحضور المحافظ أحمد لملس، اليوم، 6 سيارات جديدة تابعة لشبكة الصرف الصحي بالمؤسسة، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و 800 ألف دولار، بتمويل حكومي.

وتعرف المحافظ لملس، من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن المهندس محمد باخبيرة، على نوعية تلك الدفعة من السيارات ومواصفاتها ومهامها .. مؤكداً أنها ستسهم في تحسين أداء المؤسسة وحل مشكلة طفح المجاري في عدد من المديريات .. مشددا على ضرورة الحفاظ على تلك السيارات من خلال صيانتها واستغلالها الاستغلال الأمثل وسرعة إدخالها إلى الخدمة.

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