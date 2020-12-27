شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فضائل يشيد بجهود رابطة أمهات المختطفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، اليوم مع رابطة امهات المختطفين، في محافظة مأرب للاطلاع على جهود الرابطة في خدمة المختطفين ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تطالهم في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية ومطالبتهم المستمرة بالافراج عن ابنائهم وذويهم.



وفي اللقاء، اعرب فضائل عن تقدير الحكومة للجهود التي تبذلها الرابطة من اجل الافراج عن كافه الاسرى والمختطفين ومؤكدا ان وزارة حقوق الانسان مهتمة بانشاء شراكة استراتيجية مع رابطة امهات المختطفين بما يخدم المختطفين والاسرى وذويهم.

واشار فضائل إلى ان الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية معا مسئوله عن خدمة الضحايا والتخفيف عنهم اثار ما تعرضوا له من تعذيب نفسي وجسدي من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية مع اهمية رصد وتوثيق كل تلك الجرائم والانتهاكات .. مؤكداً أن الرصد والتوثيق هي اولى خطوات تحقيق العدالة وان الحقوق لا تسقط بتقادم.