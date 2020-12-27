تسكين 102 أسر من الاشد فقرا في مساكن مقدمة من السلطة المحلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020
دشن محافظ مأرب سلطان العرادة تسكين 102 أسرة من الفئات الاشد فقرا، في المساكن البديلة التي قدمتها السلطة المحلية في منطقة الجفينة جنوب عاصمة المحافظة.
وخلال التدشين اطلع المحافظ على مستوى التخطيط والترتيب للمساكن الجديدة ومدى وتوافر المسافات المناسبة بين المساكن والشوارع وسط المخيم، الى جانب الخدمات المتوفرة من صرف صحي واعمال نظافة من قبل صندوق النظافة والتحسين وتوصيل التيار الكهربائي..
كما اطلع على عملية توزيع المساعدات الغذائية للاسر التي تم تسكينها، وخزانات المياه ووجه بصرف مساعدة مالية لكل اسرة تساعدها على استكمال بعض الاحتياجات الضرورية التي تنقصها لترتيب وضعها بعد عملية الانتقال للسكن الجديد.
من جانبهم عبرت الاسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من قبل محافظ المحافظة والسلطة المحلية وتقديم هذه المساكن بتخطيط رائع.. مؤكدين انهم سيعملون على الحفاظ على نظافتها باستمرار.. املين ان يحظوا باهتمام المنظمات الانسانية وادراجهم ضمن مستهدفيها.
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