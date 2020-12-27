اجتماع في لحج يناقش الأوضاع التنموية والتعليمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، الأوضاع التعليمية والتنموية في المديريات.



واكد المحافظ في الاجتماع، الذي ضم مدير مكتب التربية فهمي بجاش، ومدير مديرية الحوطة محسن كُرْد، ومدير مديرية المِلَاح عبد الحميد محمود، على ضرورة مضاعفة الجهود، ووضع استراتيجيات للمشاريع التطويرية، وسرعة الرفع باحتياجات برامجها الاستثمارية للعام 2021.

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