مركز الملك سلمان يختتم برامج تدريبية في المكلا ويوزع مساعدات في عدن ومأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج التدريبي المخصّص لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية غير الجراحية، وحملته الطبية التطوعية الخامسة لأمراض وجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي خلال الحملة 18 عملية جراحية، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود. الى ذلك وزع المركز، 40 طنًا و232 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,256 فردًا، ووزع 37 طنا و 129 كيلوغراما من السلال الغذائية في مخيم الشعب 2 بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 2,082 فردا.

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